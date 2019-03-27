Ankara'da gıda enflasyonu geriledi

Türk-İş'e göre Ankara'da gıda enflasyonu Mart'ta önceki aya göre yüzde 0.73 düşüş gösterdi.

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Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı 2 Bin 14 Lira Olarak Hesaplandı