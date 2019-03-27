Son Dakika Haberleri: Ankara'da gıda enflasyonu geriledi

Ankara'da gıda enflasyonu geriledi

1 saat önce

Türk-İş'e göre Ankara'da gıda enflasyonu Mart'ta önceki aya göre yüzde 0.73 düşüş gösterdi.

Ankara'da gıda enflasyonu geriledi, System.String[]
Türk-İş'e göre Ankara'da gıda enflasyonu Mart'ta önceki aya göre yüzde 0.73 düşüş gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:07 

Türk İş, Ankara, Ekonomi
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