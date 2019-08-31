Ankara'da gider artışları gerekçesiyle toplu taşıma ücretlerine zam
1 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediyesince, EGO Genel Müdürlüğü ve UKOME kararı doğrultusunda toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığı, 2,5 lira olan Ankarakart ile bir biniş ücretinin 3 lira 25 kuruşa yükseltildiği bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesince, EGO Genel Müdürlüğü ve UKOME kararı doğrultusunda toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığı, 2,5 lira olan Ankarakart ile bir biniş ücretinin 3 lira 25 kuruşa yükseltildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, doğal gaz, elektrik, akaryakıt ile araç bakım ve onarım giderlerindeki artışlar nedeniyle Başkentin toplu ulaşımında tarife değişikliğine gidildiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:38
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