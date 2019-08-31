Son Dakika Haberleri: Ankara'da gider artışları gerekçesiyle toplu taşıma ücretlerine zam
Son Dakika Dünya Haber

Ankara'da gider artışları gerekçesiyle toplu taşıma ücretlerine zam

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesince, EGO Genel Müdürlüğü ve UKOME kararı doğrultusunda toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığı, 2,5 lira olan Ankarakart ile bir biniş ücretinin 3 lira 25 kuruşa yükseltildiği bildirildi.

Ankara'da gider artışları gerekçesiyle toplu taşıma ücretlerine zam, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesince, EGO Genel Müdürlüğü ve UKOME kararı doğrultusunda toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığı, 2,5 lira olan Ankarakart ile bir biniş ücretinin 3 lira 25 kuruşa yükseltildiği bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamada, doğal gaz, elektrik, akaryakıt ile araç bakım ve onarım giderlerindeki artışlar nedeniyle Başkentin toplu ulaşımında tarife değişikliğine gidildiği duyuruldu.

Euronews.com'da Görüntüle

Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:38 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi
'Şişman' Foulke: 153 kiloluk efsane Sheffield United kalecisi Eski MHP'li vekil paylaştı: Cuma namazı hutbesinde Atatürk'ün adı anılmayınca tartışma çıktı Silivri'de kediye tekme atan çiğ köfte dükkanı sahibi kadın büyük tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:46:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da gider artışları gerekçesiyle toplu taşıma ücretlerine zam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]