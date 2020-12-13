Ankara'da göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) yeni hizmet binasındaki altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Toprak altında kalan işçiler 58 yaşındaki Ahmet Tokgöz ile 48 yaşındaki Mehmet Vurgun'u kurtarmak için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.