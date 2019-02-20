Son Dakika Haberleri: Ankara'da 'Gökküre' ile Yakalanan Şüpheli Serbest Bırakıldı

Ankara'da 'Gökküre' ile Yakalanan Şüpheli Serbest Bırakıldı

1 saat önce

ANKARA'da evinde 830'lu yıllardan kaldığı belirtilen 'gökküre' ile yakalanan Ali K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da 'Gökküre' ile Yakalanan Şüpheli Serbest Bırakıldı, System.String[]
ANKARA'da evinde 830'lu yıllardan kaldığı belirtilen 'gökküre' ile yakalanan Ali K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali K.'nın evine dün operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada üzerinde insan ve hayvan figürleri bulunan ve çeşitli dillerde yazıların yer aldığı 'gökküre' ile 28 adet sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali K.'nın, gökküreyi 1 milyon dolara satmak istediği öğrenildi. Sikkelerle birlikte el konulan gökküre, Etnografya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Müze görevlileri de 830'lu yıllardan kaldığı belirtilen kürede inceleme yaptı. İncelemede kehanet amacıyla kullanıldığı belirtilen kürenin üzerinde yazan Arapça ifadelerin, 'Denizin enginliğinde gemi imdada yetişir, avantaj ise havadadır, hamdolsun suyun akışı gemiyi çeker, en çok hamdetmeyi gerektiren avantajlı işlerdir' anlamı taşıdığı belirlendi.

Emniyetteki ifadesinde "Küre dedemden bize kalmıştı" diyen Ali K., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

Küreden görüntü

Kürenin emniyetten çıkarılması

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ- Erdal KATRANCI/ANKARA-DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:36 Kaynak: DHA

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