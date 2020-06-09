Ankara'da göle düşen kadın kurtarıldı - Son Dakika

Ankara'da göle düşen kadın kurtarıldı

Ankara'da göle düşen kadın kurtarıldı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Mogan Gölüne düşen bir kadın, görevliler tarafından kurtarıldı.

Ankara'da göle düşen kadın kurtarıldı ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Mogan Gölüne düşen bir kadın, görevliler tarafından kurtarıldı. Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, L.K. isimli kadın bilinmeyen bir şekilde Mogan Gölüne düştü. Kadını gören vatandaşların bilgi vermesi üzerine, görevliler harekete geçti. Göldeki kadın, tekneyle yanına giden görevliler tarafından kurtarıldı. Kıyıya getirilen L.K., sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Öte yandan polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu

Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz