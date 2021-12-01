Üye Girişi
Ankara'da gönüllülerin inşa ettiği hayvan barınağında korkutan yangın - Son Dakika

Ankara'da gönüllülerin inşa ettiği hayvan barınağında korkutan yangın

01.12.2021 07:07

ANKARA'da, gönüllülerin yaptığı sokak hayvanlarına ait barınakta gece saatlerinde yangın çıktı.

ANKARA'da, gönüllülerin yaptığı sokak hayvanlarına ait barınakta gece saatlerinde yangın çıktı. Kış için hazırlanan barınaktaki 55 köpeğe ait mamalar ve battaniyeler küle döndü.

Yangın, dün gece saat 22.30 sıralarında Sincan ilçesinde, gönüllülerin sokak hayvanları için yaptığı hayvan barınağında meydana geldi. Rüzgarın şiddeti ve barınaktaki kulübelerin ahşap olması nedeniyle yan kısa sürede büyüdü. Barınak bekçisinin kulübedeki köpekleri kısa sürede dışarı çıkarmasıyla can kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Barınağın sahibi Emine Özer, 5 yıldır sokak hayvanlarına baktığını belirterek, "Canlarıma daha huzurlu bir yaşam sağlamak için 5 ay önce burayı kiraladım. Burayı hala ilmek ilmek kendi şartlarımla dokumaya çalışıyorum ama böyle bir yangınla karşılaştım. Allah'tan canlarımızda zeval yok. Bekçimiz açmış kafesi öncelikle onları çıkarmış dışarı" dedi.

'CANLARIMI YAKMAYA ÇALIŞTILAR'

Barınaktan çıkarken tüm kontrolleri yaptığını ve herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Özer, "Biz yarım saat önce çıktığımızda hiçbir şey yoktu burada. Buradaki padogu biz zaten depo gibi kullanıyorduk. Burada canlar için havalar soğuduğundan dolayı 50-55 tane battaniyem vardı, makinelerimiz vardı, aletlerimiz vardı. 4 tane kulübe vardı burada. 8 tane yavrum hasta oldukları için klinikte yatıyor şu an, onlar için yapılmıştı, hepsi yandı" şeklinde konuştu.

Özer, ifade verdiklerini de aktararak, "Beni yakmadılar, bana hiçbir şey olmadı, canlarımı yakmaya çalıştılar. Onlara yapıldı bu, bana yapılmadı. Allah vicdan, merhamet versin. Diyecek bir şey bulamıyorum" ifadelerini kaydetti.

'EMNİYET SORUŞTURMA BAŞLATTI'

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Temsilcisi Tülay Danacıoğlu da, yangını haber alır almaz birçok gönüllü ve dernek üyesiyle barınağa geldiklerini söyledi. Danacıoğlu, "Tabii ilk etapta canlarla ilgili bir sıkıntı var mı onu kontrol ettik. Bizi en çok endişelendiren nokta oydu. Buradaki görevli arkadaşın yangını fark etmesiyle, hayvanları ortak alana almasından dolayı can kaybı olmadı, tek tesellimiz bu. Gönüllü arkadaşlarımızın sokakta hayatını idame ettiremeyecek olan hayvanları tedavi ettirerek yaşam hakkı sunmaya çalıştığı alandı burası. Nasıl oldu, kim yaptı, nasıl yapıldı hiçbir bilgimiz yok. Emniyet güçleri bu konuda soruşturma başlattı. Sağduyulu vatandaşlarımızın da destekleriyle, kendi imkanlarıyla yapılan bu emekler bu şekilde hiç olmamalıydı" dedi.

Sokak Hayvanları, İtfaiye, Sincan, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da gönüllülerin inşa ettiği hayvan barınağında korkutan yangın - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mersin Büyükşehir meclis toplantısına yaşanan tartışma damga vurdu: Buranın horozu sen misin? 08:29 Mersin Büyükşehir meclis toplantısına yaşanan tartışma damga vurdu: Buranın horozu sen misin? BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok 08:06 BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok Son Dakika: 07:30 Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Türk doktor Mehmet Öz siyasete giriyor! Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak 20:42 Türk doktor Mehmet Öz siyasete giriyor! Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim 17:39 Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı 15:34 Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü 15:19 F-35 uçağı havalanamadan denize düştü Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım 14:40 Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım

Son Dakika Haberleri
08:32 Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Belediye vatandaşlara uyarılarda bulundu
08:08 Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti
08:06 BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok
08:04 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 1 Aralık Çarşamba altın fiyatları
08:01 Asgari ücret görüşmeleri bugün! Görüşmeler iki hafta sürecek, yüzde 30 zam beklentisi var!
07:46 Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
07:25 Sevgilisiyle trafik kazası geçirip ölümden dönen Hadise'den ilk açıklama: Çok iyiyiz, sağlık sorunu yaşamadım
00:53 Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınanın bilançosu ağırlaşıyor: 5 ölü, 63 yaralı
00:50 ABD'de yaşayan 15 yaşındaki çocuk okulda adeta katliam yaptı: 3 ölü, 6 yaralı
00:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 yıl önceki görüntüleri izleyince duygu dolu anlar yaşadı: Bayağı yaşlanmışız
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Belediye vatandaşlara uyarılarda bulundu Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Belediye vatandaşlara uyarılarda bulundu         
08:32
Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti         
08:08
27 yıl önceki görüntüleri izletilen Cumhurbaşkanı Erdoğan duygu dolu anlar yaşadı: Bayağı yaşlanmışız 27 yıl önceki görüntüleri izletilen Cumhurbaşkanı Erdoğan duygu dolu anlar yaşadı: Bayağı yaşlanmışız         
07:33
Omicron varyantı kapanma getirir mi? Sağlık Bakanı Koca, merak edilen soruya cevap verdi Omicron varyantı kapanma getirir mi? Sağlık Bakanı Koca, merak edilen soruya cevap verdi         
20:43
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman'dan muhalefete yanıt: Güçleri varsa bizi göndersinler bakalım Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman'dan muhalefete yanıt: Güçleri varsa bizi göndersinler bakalım         
16:08
Samsung, Volkswagen'e çip üretecek Samsung, Volkswagen'e çip üretecek         
15:32
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım         
14:09
Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi         
14:01
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
Su kuyusunda ölü bulunan Songül, ölümünden sorumlu tuttuğu 3 kişinin ismini yazmış Su kuyusunda ölü bulunan Songül, ölümünden sorumlu tuttuğu 3 kişinin ismini yazmış         
12:56
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 08:43:17. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da gönüllülerin inşa ettiği hayvan barınağında korkutan yangın - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement