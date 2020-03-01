Ankara'da gözaltına alınan 3 Sputnik Türkiye çalışanı serbest - Son Dakika

RUS Haber Ajansı Sputnik Türkiye'nin Ankara servisinde çalışan ve dün gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sorguları sonrası serbest bırakıldı.

Sputnik Türkiye'nin Ankara servisinde çalışan 3 kişi, dün akşam evlerinin önünde yapılan eylemin ardından şikayetçi olmak üzere karakola başvurdu. 3 çalışan, yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301'inci maddesinde yer alan 'Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama' suçundan gözaltına alındı. Geceyi emniyette geçiren 3 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.