Ankara'da gözaltına alınan 3 Sputnik Türkiye çalışanı serbest - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da gözaltına alınan 3 Sputnik Türkiye çalışanı serbest - Son Dakika

Ankara'da gözaltına alınan 3 Sputnik Türkiye çalışanı serbest

6 saat önce

RUS Haber Ajansı Sputnik Türkiye'nin Ankara servisinde çalışan ve dün gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sorguları sonrası serbest bırakıldı.

Ankara'da gözaltına alınan 3 Sputnik Türkiye çalışanı serbest, System.String[]

RUS Haber Ajansı Sputnik Türkiye'nin Ankara servisinde çalışan ve dün gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sorguları sonrası serbest bırakıldı.

Sputnik Türkiye'nin Ankara servisinde çalışan 3 kişi, dün akşam evlerinin önünde yapılan eylemin ardından şikayetçi olmak üzere karakola başvurdu. 3 çalışan, yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301'inci maddesinde yer alan 'Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama' suçundan gözaltına alındı. Geceyi emniyette geçiren 3 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.


Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:22 Kaynak: DHA
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