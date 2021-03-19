Ankara'da gözaltına alınan İHD Genel Başkanı Türkdoğan, adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

Ankara'da gözaltına alınan İHD Genel Başkanı Türkdoğan, adli kontrolle serbest bırakıldı

19.03.2021 21:19
Ankara'da gözaltına alınan İHD Genel Başkanı Türkdoğan, adli kontrolle serbest bırakıldı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Türkdoğan, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Türkdoğan, soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Savcının adli kontrol talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliği, Türkdoğan hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ayda 2 defa kolluğa imza zorunluluğu getirdi.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 9 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, İHD Genel Başkanı Türkdoğan'ın da aralarında olduğu 10 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet, Ankara, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da gözaltına alınan İHD Genel Başkanı Türkdoğan, adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika


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