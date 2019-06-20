Son Dakika Haberleri: Ankara'da gümrük kaçağı 18 bin ürün ele geçirildi
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Ankara'da gümrük kaçağı 18 bin ürün ele geçirildi

27 dakika önce

ANKARA'da, polis ekiplerinin iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilip, satışa sunulan cinsel gücü artırıcı ve zayıflatıcı 18 bin 43 ürün ele geçirildi.

Ankara'da gümrük kaçağı 18 bin ürün ele geçirildi, System.String[]
ANKARA'da, polis ekiplerinin iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilip, satışa sunulan cinsel gücü artırıcı ve zayıflatıcı 18 bin 43 ürün ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen cinsel içerikli ilaçların Çankaya ilçesindeki iş yerinde satışa sunulduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Korkutreis Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 17 bin 866 zayıflatıcı ve cinsel gücü artırıcı hap, 12 krem, 165 şişe zayıflama tozu ve çok sayıda ambalajlama ürünü olmak üzere gümrük kaçağı toplam 18 bin 43 ürün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y., A.E.C. ve D.Ş. hakkında, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem yapıldı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:09 Kaynak: DHA
Polis, Ankara, Güncel
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