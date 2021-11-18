Son dakika haberleri... Ankara'da güpegündüz cep telefonu çalan hırsız kamerada - Son Dakika

Ankara'da güpegündüz cep telefonu çalan hırsız kamerada

ANKARA - Ankara Altındağ ilçesinde park halindeki arabadan cep telefonu çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Altındağ Samanpazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş ticari aracını yol kenarına park etti. Vatandaş, sinyallerini açık bırakarak kısa süreliğine arabanın yanından ayrıldı. Bu sırada arabanın yanına yaklaşan hırsızlık zanlısı önce arabanın açık penceresinden içine baktı. Ön koltukta unutulan cep telefonunu gözüne kestiren zanlı, etrafı kolaçan ettikten sonra telefonu çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamaralarına yansıdı.