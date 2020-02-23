Ankara'da hacizli araçları çalan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da hacizli araçları çalan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da hacizli araçları çalan 6 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

ANKARA'da hacizli araçları otoparka götürme bahanesiyle çekiciye yükleyerek çaldığı belirlenen 8 şüpheli, polisin düzenlediği 'Garaj' operasyonunda gözaltına alındı.

Ankara'da hacizli araçları çalan 6 şüpheli tutuklandı, System.String[]

ANKARA'da hacizli araçları otoparka götürme bahanesiyle çekiciye yükleyerek çaldığı belirlenen 8 şüpheli, polisin düzenlediği 'Garaj' operasyonunda gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini maliyede memur olarak tanıtan 2 kişinin, hacizli 12 aracı otoparka çekme bahanesiyle çaldığını tespit etti. Polis ekiplerinin 2 aylık teknik takibi sonucu, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şafak vakti şüphelilerin evlerine 'Garaj' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, aralarında otoparkçı, yedek parçacı ve çekici sürücülerinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Çalınan 12 araç ise polis ekipleri tarafından bulunarak yediemin otoparkına çekildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

Haber:  Gökhan CEYLAN/ANKARA, -


Hırsızlık Büro Amirliği, Memur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:39 Kaynak: DHA
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