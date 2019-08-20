Ankara'da hafif şiddetli deprem
13 dakika önce
Başkentte, merkez üssü Kahramankazan ilçesi olan 3.4 büyüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:38 Kaynak: AA
Başkentte, merkez üssü Kahramankazan
ilçesi olan 3.4 büyüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.11 sıralarında merkez üssü Kahramankazan olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yakın Sincan
ve Etimesgut
gibi ilçelerden de hissedildiği belirtildi. Ankara
'da sabah saat 05.00 sıralarında da merkez üssü Mamak
ilçesi olan 3 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.
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