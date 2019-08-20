Son Dakika Haberleri: Ankara'da hafif şiddetli deprem
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Ankara'da hafif şiddetli deprem

13 dakika önce

Başkentte, merkez üssü Kahramankazan ilçesi olan 3.4 büyüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'da hafif şiddetli deprem, System.String[]
Başkentte, merkez üssü Kahramankazan ilçesi olan 3.4 büyüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.11 sıralarında merkez üssü Kahramankazan olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yakın Sincan ve Etimesgut gibi ilçelerden de hissedildiği belirtildi.
Ankara'da sabah saat 05.00 sıralarında da merkez üssü Mamak ilçesi olan 3 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.
Kahramankazan, Ankara, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:38 Kaynak: AA
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