Ankara'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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Ankara'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

1 saat önce

Ankara'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldüANKARA'da, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen 1 kişi, yolun karşısına geçmeye çalışırken, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ankara'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

ANKARA'da, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen 1 kişi, yolun karşısına geçmeye çalışırken, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sırlarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Söğütözü yönünde giden Serkan Can Polat yönetimindeki 06 ADR 961 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek için refüjden yola atlayan kimliği belirsiz 1 kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari aracın ön camı üzerinde hareketsiz kalan yayanın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerince Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üzerinde kıyafetleri bulunmayan yayanın, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülürken polis, ölen kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

Ankara'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Yenimahalle, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:04 Kaynak: DHA
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