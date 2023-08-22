Ankara'da hafriyat kamyonu alt geçitteki aracın üzerine düştü - Son Dakika

Ankara'da hafriyat kamyonu alt geçitteki aracın üzerine düştü

Son Güncelleme: 22.08.2023 14:23

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kuğulu alt geçidine hafriyat kamyonu düştü. Kamyonun alt geçide girmeden yol ayrımından devam ettiği ancak sürücü direksiyon kontrolünü kaybedince düştüğü belirtildi. Kazanın ardından alt geçit trafiğe kapatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Cinnah Caddesi'nde bulunan Kuğulu alt geçidine kamyon düştü. Kamyon alt geçitte seyir halinde olan bir aracın üzerine düşerken, yol trafiğe kapatıldı. Kazada 2 kişi ise yaralandı.

TERS DÖNDÜ

Seyir halindeki kamyonun, alt geçide girmeden yol ayrımından devam ettiği ancak daha sonra sürücü direksiyon kontrolünü kaybedince alt geçide düştüğü öğrenildi. Ticari bir aracın geçişi esnasında alt geçide düşen kamyon ters döndü. Kazanın ardından alt geçit trafiğe kapatılırken 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay yerinden ilk görüntüler:

Ankara'da hafriyat kamyonu alt geçide düştü
Ankara'da hafriyat kamyonu alt geçide düştü
Ankara'da hafriyat kamyonu alt geçide düştü
Kaynak: İHA

Çankaya, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ankara'da hafriyat kamyonu alt geçitteki aracın üzerine düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da hafriyat kamyonu alt geçitteki aracın üzerine düştü - Son Dakika
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