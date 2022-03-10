Ankara'da hakkında kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi - Son Dakika
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Ankara'da hakkında kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi

10.03.2022 00:46
Ankara'da hakkında kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde hakkında kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde hakkında kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde hakkında çok sayıda aranma ve yakalama kararı bulunan S.P. Keçiören Suç Önleme Büro Amirliğine bağlı Aranan Şahıslar (İnfaz) kısım ekiplerince yakalandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde alma sağlama, bulundurma, hırsızlık vb suçlardan hakkında kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası bulunan S.P., infaz ekiplerince tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ANKARA

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Ankara, İnfaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da hakkında kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da hakkında kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi - Son Dakika
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