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Ankara'da haklarında hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı - Son Dakika

Ankara'da haklarında hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı

02.02.2022 19:41
Ankara'da haklarında hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen çalışmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen çalışmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01-29 Ocak 2022 tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, "Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 26 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.C.A. adlı şahıs Beypazarı ilçesinde, "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. adlı şahıs ise Çubuk ilçesinde yakalandı ve Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

"Kasten Yaralama" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. ve "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ve "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. adlı şahıslar yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANKARA

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İl Jandarma Komutanlığı, Hırsızlık, Ankara, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da haklarında hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da haklarında hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı - Son Dakika
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