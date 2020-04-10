Ankara'da Halk Ekmek fabrikası üretim yapmaya devam edecek - Son Dakika

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Ankara'da Halk Ekmek fabrikası üretim yapmaya devam edecek
6 saat önce
Ankara'da Halk Ekmek fabrikası, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı iki gün süresince üretim yapmaya ve bayilere dağıtıma devam edecek.
Ankara'da Halk Ekmek fabrikası, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı iki gün süresince üretim yapmaya ve bayilere dağıtıma devam edecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, büyükşehir belediyesine bağlı Halk Ekmek fabrikasının iki gün boyunca üretime ve bayilere dağıtım yapmaya devam edeceğini bildirdi.
Yavaş, "Lütfen panik yapmayın, endişe etmenize gerek yok, bu karar hepimizin sağlığı için. Merak etmeyin, birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:32 Kaynak: AA
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