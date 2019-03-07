Ankara'da Halk Otobüsleri Çarpıştı: 5 Yaralı

ANKARA'da halk otobüsünün, aynı yöne giden bir başka halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.

ANKARA'da halk otobüsünün, aynı yöne giden bir başka halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Mamak Caddesi'nde meydana geldi. E.G. yönetimindeki 06 BT 3763 plakalı halk otobüsü, aynı yöne giden B.Ö. yönetimindeki 06 BE 1967 plakalı bir başka halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, otobüslerde bulunan 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



?Kaza nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanan yol, otobüslerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



- Ankara

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı

Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti

Hakimin Odasında Uyuşturucu Hap Düşüren Hükümlü Tutuklandı

Ölüm, Bagajına Alışveriş Poşeti Yerleştirirken Geldi