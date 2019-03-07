Ankara'da Halk Otobüsleri Çarpıştı: 5 Yaralı
1 saat önce
ANKARA'da halk otobüsünün, aynı yöne giden bir başka halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.
ANKARA'da halk otobüsünün, aynı yöne giden bir başka halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Mamak Caddesi'nde meydana geldi. E.G. yönetimindeki 06 BT 3763 plakalı halk otobüsü, aynı yöne giden B.Ö. yönetimindeki 06 BE 1967 plakalı bir başka halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, otobüslerde bulunan 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
?Kaza nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanan yol, otobüslerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:13 Kaynak: DHA
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