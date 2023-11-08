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Ankara'da ücretsiz yolcu taşıma krizi sona erdi! - Son Dakika

Ankara'da ücretsiz yolcu taşıma krizi sona erdi!

08.11.2023 17:27

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin özel halk otobüsü işletmecilerine ücretsiz yolcularla ilgili gelir desteği vermesi kararının ardından halk otobüslerinde "ayın sadece 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıma" uygulaması sonlandırdı. Başkent'te ücretsiz kartı olan vatandaşlar sınırsız şekilde toplu taşıma araçlarını kullanabilecek.

Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü'nün 31 Mart 2024'e kadar özel halk otobüsü esnafına gelir desteği vereceğine yönelik karar sonrası ücretsiz yolcu taşıma krizi sona erdi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, TÖHOB Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, EGO Genel Müdürlüğünce 31 Mart 2024'e kadar özel halk otobüsü esnafına gelir desteği verilmesini içeren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imzalı başkanlık yazısının, belediye meclisindeki tüm parti gruplarının oylarıyla kabul edildiğini belirtti.

"VATANDAŞLARIMIZ SINIRSIZ RAHATLIKLA BİNEBİLİRLER"

Ankara'da faaliyet göstermekte olan özel halk otobüsü işleticilerine ücretsiz taşıdıkları yolcu başına gelir desteği ödeneceğini ifade eden Kara, daha önce 20 farklı gruptaki serbest kart sahiplerini her ayın sadece 1'i ile 4'ü arası ücretsiz, kalan 26 gün ise ücretli taşıma kararı aldıklarını anımsattı. Kara, "Ankaralı halkımıza müjde, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kararına istinaden artık 25 ilçede hizmet veren özel halk otobüslerimize vatandaşlarımız sınırsız rahatlıkla binebilirler. Sayın Mansur Yavaş'a ve meclis üyelerimize esnaflarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

"GELİR DESTEĞİ VERİLMEYEN İLLERDE UYGULAMA DEVAM EDECEK"

Ayın 4 günü ücretsiz yolcu taşıma kararını bugün itibarıyla sonlandırdıklarını vurgulayan Kara, "Ücretsiz kartı olan vatandaşlarımız araçlarımıza binebilir. Onlar adına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gelir desteği esnafımıza ödenecektir. Gelir desteği verilmeyen diğer illerimizde her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıma kararımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Kara, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da ücretsiz yolcu taşıma krizi sona erdi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da ücretsiz yolcu taşıma krizi sona erdi! - Son Dakika
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