Ankara'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 11 yaralı (5)
1 saat önce
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUAnkara'da halk otobüsünün durağa dalması sonucu meydana gelen kazada ölen 3 kişinin kimlikleri belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:20 Kaynak: DHA
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Ankara'da halk otobüsünün durağa dalması sonucu meydana gelen kazada ölen 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada, Türkan Kayış (48), Gürcü Baştürk (80) ve Muzaffer Emre Sarıyıldız (28) yaşamını yitirirken, yaralıların tedavileri devam ediyor.
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