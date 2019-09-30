Son Dakika Haberleri: Ankara'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 11 yaralı (5)
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Ankara'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 11 yaralı (5)

1 saat önce

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUAnkara'da halk otobüsünün durağa dalması sonucu meydana gelen kazada ölen 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

Ankara'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 11 yaralı (5), System.String[]

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Ankara'da halk otobüsünün durağa dalması sonucu meydana gelen kazada ölen 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada, Türkan Kayış (48), Gürcü Baştürk (80) ve Muzaffer Emre Sarıyıldız (28) yaşamını yitirirken, yaralıların tedavileri devam ediyor.

ANKARA,


Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:40 Kaynak: DHA
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