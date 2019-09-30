Son Dakika Haberleri: Ankara'da halk otobüsü durağa daldı: 4 ölü, 10 yaralı (6)
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Ankara'da halk otobüsü durağa daldı: 4 ölü, 10 yaralı (6)

58 dakika önce

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİKazada yaralanan ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Irak uyruklu Younis Abdala da (26) doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ankara'da halk otobüsü durağa daldı: 4 ölü, 10 yaralı (6), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Kazada yaralanan ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Irak uyruklu Younis Abdala da (26) doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Ölenlerden Muzaffer Emre Sarıyıldız'ın, Mamak ilçesinde oturduğu ve Kırşehir Ahievran Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 4'üncü sınıfı öğrencisi olduğu belirtildi.

CHP'DEN YARALILARA ZİYARET

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Ankara Milletvekilleri Gamze Taşcıer ve Ali Haydar Hakverdi ve CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Milletvekilleri, hastanedeki yaralılar Sabri Üfelek (65) ve Gülfer Acer Balta (33) hakkında bilgi aldı. CHP'li Taşcıer, "Umarım bu kaza son olur ve daha fazla bu tarz bir can kaybı yaşanmaz" dedi.

YAKINLARI KONUŞTU

Iraklı Younis Abdala'nın kardeşi Sufyan Abdala Yunus, ağabeyinin tedavisi devam ederken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, talasemi hastası olduğunu ve taburcu edildiğini söyleyerek, "Dün akşam hastaneden çıktıktan sonra kutlama yapıyorduk. Ağabeyim pasta getirdi, dün akşam beraber yedik. İşte hayat bu" diye konuştu.

Kazada babası yaralanan Volkan Üfelek ise, "Babam cep telefonunu tamir ettirmeye gidiyordu. Sonra kazayı duyunca hemen apar topar geldim. İlk müdahaleleri yaptılar, bazı yerlerde kırıklar var.  Hayati tehlikesi yok, şu an çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

ANKARA


Ankara, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:11 Kaynak: DHA
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