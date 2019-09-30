Son Dakika Haberleri: Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü (1)
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Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü (1)

55 dakika önce

ANKARA'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, henüz sayıları belirlenemeyen yaralılar hastaneye kaldırıdı.

Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü (1), System.String[]

ANKARA'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, henüz sayıları belirlenemeyen yaralılar hastaneye kaldırıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak'ta Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen yolculardan 3'ü hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:44 Kaynak: DHA
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