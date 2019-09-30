Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü (3)
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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIAnkara'nın Mamak ilçesine 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:24 Kaynak: DHA
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ankara'nın Mamak ilçesine 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde halk otobüsünün, düşük hızla seyrederken kontrolden çıkarak durağa girmesi ve çevredekilerin kaçması yer aldı.
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