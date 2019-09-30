Ankara'da halk otobüsü yayalara çarptı: 3 ölü
2 saat önce
Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:16
Ankara'da halk otobüsü durağa çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri çıktı Fıstık fiyatı altınla yarışıyor Kastamonu'da hamsinin fiyatı 5 liraya kadar düştü