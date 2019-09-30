Son Dakika Haberleri: Ankara'da halk otobüsü yayalara çarptı: 3 ölü
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Ankara'da halk otobüsü yayalara çarptı: 3 ölü

2 saat önce

Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da halk otobüsü yayalara çarptı: 3 ölü, System.String[]

Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Ankara, Mamak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:16 
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