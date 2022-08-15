Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren 'Deterjan Pazarı' firması, banyo topu yapmaları için ham madde sattığı kişilere ürünlerini 3 katı fiyatla geri alma vaadinde bulundu. Ünlü oyuncularla reklam çekerek tanıtım yapan firma, internet sitesi üzerinden de müşteri bulup, satış yaptı. Yaklaşık 200 kişi, 2 aydır firmaya sattıkları ürünlerin parasını alamadıklarını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu. Suç duyuruları üzerine savcılık, soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Süleyman Kocabaş, Hamster Coin, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Deterjan Pazarı' soruşturmasında, firma sahibi dahil 8 kişi adliyede - Son Dakika

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