'Deterjan Pazarı' soruşturmasında, firma sahibi dahil 8 kişi adliyede - Son Dakika
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'Deterjan Pazarı' soruşturmasında, firma sahibi dahil 8 kişi adliyede

15.08.2022 12:39
'Deterjan Pazarı' soruşturmasında, firma sahibi dahil 8 kişi adliyede

ANKARA'da, ham maddesini sattıkları kişilerin hazırlayacağı banyo toplarını 3 katı fiyatla geri alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen, 'Deterjan Pazarı' firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ile 7 yönetici, adliyeye sevk edildi.

ANKARA'da, ham maddesini sattıkları kişilerin hazırlayacağı banyo toplarını 3 katı fiyatla geri alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen, 'Deterjan Pazarı' firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ile 7 yönetici, adliyeye sevk edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren 'Deterjan Pazarı' firması, banyo topu yapmaları için ham madde sattığı kişilere ürünlerini 3 katı fiyatla geri alma vaadinde bulundu. Ünlü oyuncularla reklam çekerek tanıtım yapan firma, internet sitesi üzerinden de müşteri bulup, satış yaptı. Yaklaşık 200 kişi, 2 aydır firmaya sattıkları ürünlerin parasını alamadıklarını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu. Suç duyuruları üzerine savcılık, soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında 'Deterjan Pazarı' firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ve 7 yöneticiyi gözaltına aldı. 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünün geçirilip, Kahramankazan Adliyesi'ne sevk edildi.TİCARİ FAALİYET KAPSAMINDA DEĞİLMİŞAyrıca soruşturma kapsamında, şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin hem Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hem de Ticaret Bakanlığının raporlarında; Süleyman Kocabaş tarafından kurulan sistemin, ticari faaliyet kapsamında olmadığı belirtildi.

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Kaynak: DHA

Süleyman Kocabaş, Hamster Coin, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Deterjan Pazarı' soruşturmasında, firma sahibi dahil 8 kişi adliyede - Son Dakika

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