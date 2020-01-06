Ankara'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Ankara'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 5 yaralı

6 saat önce

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hasta taşıyan ambulans devrildi.

Ankara'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 5 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hasta taşıyan ambulans devrildi. Kazada ambulansta bulunan 2 hasta, 2 sağlık personeli ve ambulans sürücüsü yaralandı.

Kaza, Haymana-Polatlı karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Servis ekipleri Polatlı'nın Ördekgölü Mahallesi'nden iki hastayı Polatlı Devlet Hastanesine götürmek üzere yola çıktı. Polatlı istikametine seyreden 06 FC 9498 plakalı ambulans, yoğun kar yağışının etkili olduğu Haymana-Polatlı karayolunda kayarak yol kenarına devrildi. Kazada devrilen ambulansta bulunan sağlık personelleri Berivan T. ve Bahar T. ile isimleri öğrenilemeyen 2 hasta ve ambulans sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Polatlı Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

(İHA)

Haymana, Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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