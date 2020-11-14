Ankara'da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: 5 gözaltı (3) - Son Dakika

BAKAN KOCA: MAHKEMEDE HESAP VERECEKLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün gece Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde yaşanan saldırı girişimini kınadı. Bakan Koca açıklamasında, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde dün gece yaşandı. Saldırganlar Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan bir hastanın yakınlarıydı. Mahkemede hesap verecekler. Ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,