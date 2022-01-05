Ankara'da hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti (2) - Son Dakika

'HASTALARA YARARLI OLAMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM'

Ankara'da, hastası tarafından bıçaklanan asistan doktor Ertan İskender, istifa kararı ile ilgili DHA'ya konuştu. İskender, olaydan sonra istifa kararını düşündüğünü; ancak ailesinin istifa etmesini istemediğini belirterek, "Acele etmeden bu kararı almak istedim. Özel faktörler de var. Bir de genel olarak hekimlerin Türkiye'deki son durumuna bakacak olursak sağlıkta şiddet olayları; sağlık sisteminin bana uygun olmadığını düşünüyorum. Bu psikolojiyle hastalara yararlı olamayacağımı düşünerek böyle bir karar aldım. Umarım, bundan sonraki hayatımda daha güzel şeyler göreceğiz. Belki sınava tekrar hazırlanıp, başka bir branşta devam etmeyi düşünebilirim. Daha az hasta teması olan bir bölümü tercih edebilirim veya özel sektörde yer alabilirim" dedi.

'KIRGINLIĞIM VAR'Ertan İskender, önceliğinin eski mental durumuna dönmek olduğunu söyleyerek, "Arkadaşlarımdan ve hocalarımdan destek mesajları aldım. Hayalini kuramayacağınız ya da geleceğinizi göremediğiniz meslekte devam etmeniz çok da mantık işi değil. Ben şu an öyle görüyorum. Gelecekte yapabileceğim bir iş olarak göremediğim için böyle bir karar aldım ama bir kırgınlığım var. Özellikle sağlık sistemiyle ve güvenlik önlemleriyle ilgili bir kırgınlığım var" diye konuştu.

Vuslat AY- Celal ATALAY/ ANKARA,