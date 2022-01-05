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Ankara'da hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti! Psikolojisi çok etkilenmiş - Son Dakika

Ankara'da hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti! Psikolojisi çok etkilenmiş

05.01.2022 19:01

Ankara'da hastası tarafından bıçaklanan asistan doktor Ertan İskender, olayın psikolojik etkilerden dolayı çalışmakta ve hastaların tedavilerini uygulamakta zorlandığı gerekçesiyle görevinden istifa etti. İskender, olaydan sonra istifa kararını düşündüğünü; ancak ailesinin istifa etmesini istemediğini belirterek, "Bu psikolojiyle hastalara yararlı olamayacağımı düşünerek böyle bir karar aldım." açıklamasını yaptı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan doktor Ertan İskender, 27 Mayıs 2021'de hastanede hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına uğradı. İskender, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden yaralandı. Ameliyat edilen İskender, yaklaşık bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Bayram Nargüler, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame ile Bayram Nargüler hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Hakaret' suçlarından 13 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ertan İskender'in saldırıya uğradığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de delil olarak dosyada yer aldı. Görüntülerde Nargüler'in, odada tartıştıktan sonra dışarı çıkan doktorun peşinden gittiği, yanındaki güvenlik görevlilerinin arasından koşarak bıçakladığı yer aldı.

İSTİFA ETTİ

Saldırı sonrasında psikolojik destek alan Ertan İskender, istifa kararı aldı. İskender, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne sunduğu istifa dilekçesinde, "Temmuz 2018'den beri hastaneniz Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapmaktayım. Mayıs 2021 tarihinde uğradığım bıçaklı saldırı sonrası hastanenin güvenlik ve çalışma şartlarında iyileştirme sağlanamadığından ve olayın devam eden psikolojik etkilerinden dolayı hastanede çalışmakta, hastalarımın tedavilerini uygulamakta zorlanıyorum. Bu sebeplerden ötürü memuriyet görevimden çekilmek istiyorum. Usulüne uygun istifa etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"HASTALARA YARARLI OLAMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Ertan İskender, istifa kararı ile ilgili DHA'ya konuştu. İskender, olaydan sonra istifa kararını düşündüğünü; ancak ailesinin istifa etmesini istemediğini belirterek, "Acele etmeden bu kararı almak istedim. Özel faktörler de var. Bir de genel olarak hekimlerin Türkiye'deki son durumuna bakacak olursak sağlıkta şiddet olayları; sağlık sisteminin bana uygun olmadığını düşünüyorum. Bu psikolojiyle hastalara yararlı olamayacağımı düşünerek böyle bir karar aldım. Umarım, bundan sonraki hayatımda daha güzel şeyler göreceğiz. Belki sınava tekrar hazırlanıp, başka bir branşta devam etmeyi düşünebilirim. Daha az hasta teması olan bir bölümü tercih edebilirim veya özel sektörde yer alabilirim" dedi.

"KIRGINLIĞIM VAR"

Ertan İskender, önceliğinin eski mental durumuna dönmek olduğunu söyleyerek, "Arkadaşlarımdan ve hocalarımdan destek mesajları aldım. Hayalini kuramayacağınız ya da geleceğinizi göremediğiniz meslekte devam etmeniz çok da mantık işi değil. Ben şu an öyle görüyorum. Gelecekte yapabileceğim bir iş olarak göremediğim için böyle bir karar aldım ama bir kırgınlığım var. Özellikle sağlık sistemiyle ve güvenlik önlemleriyle ilgili bir kırgınlığım var" diye konuştu.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İskender, İstifa, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti! Psikolojisi çok etkilenmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti! Psikolojisi çok etkilenmiş - Son Dakika
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