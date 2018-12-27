Ankara'da Havuzlar Dondu, Yollar Buz Pistine Döndü
1 saat önce
Ankra'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ile birlikte cadde ve sokaklar buz tuttu, parklardaki süs havuzları dondu.
Ankra'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ile birlikte cadde ve sokaklar buz tuttu, parklardaki süs havuzları dondu.
Başkent'te yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Gece sıcaklık eksi 8 dereceye kadar düşerken, çatılarda ve köprü altlarında buz sarkıtları oluştu. Cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Belediye ekipleri tuzlama çalışması yaparken, özellikle ara yollarda oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler buz kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Soğuk hava ile birlikte parklardaki süs havuzları da dondu. Kuğulu Park
ve Abdi İpekçi
Parkı'nda bulunan havuzlar buz tabakasıyla kaplandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kuğulu Park'taki buz tutan süs havuzundan görüntü
Abdi İpekçi Parkı'ndaki buz tutan süs havuzundan görüntü
Çatı ve köprü altlarındaki buz sarkıtlarından görüntü
Genel detay
Haber-Kamera: Fatih
POYRAZ/ANKARA,
Son Dakika
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:32 Kaynak: DHA
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