Son Dakika Haberleri: Ankara'da Havuzlar Dondu, Yollar Buz Pistine Döndü

Ankara'da Havuzlar Dondu, Yollar Buz Pistine Döndü

1 saat önce

Ankra'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ile birlikte cadde ve sokaklar buz tuttu, parklardaki süs havuzları dondu.

Ankara'da Havuzlar Dondu, Yollar Buz Pistine Döndü, System.String[]
Ankra'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ile birlikte cadde ve sokaklar buz tuttu, parklardaki süs havuzları dondu.

Başkent'te yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Gece sıcaklık eksi 8 dereceye kadar düşerken, çatılarda ve köprü altlarında buz sarkıtları oluştu. Cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Belediye ekipleri tuzlama çalışması yaparken, özellikle ara yollarda oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler buz kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Soğuk hava ile birlikte parklardaki süs havuzları da dondu. Kuğulu Park ve Abdi İpekçi Parkı'nda bulunan havuzlar buz tabakasıyla kaplandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kuğulu Park'taki buz tutan süs havuzundan görüntü

Abdi İpekçi Parkı'ndaki buz tutan süs havuzundan görüntü

Çatı ve köprü altlarındaki buz sarkıtlarından görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:32 Kaynak: DHA

Kuğulu Park, Güncel
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