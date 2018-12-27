Son Dakika Haberleri: Ankara'da Havuzlar Dondu, Yollar Buz Pistine Döndü-ek

Ankara'da Havuzlar Dondu, Yollar Buz Pistine Döndü-ek

37 dakika önce

Ankra'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ile birlikte cadde ve sokaklar buz tuttu, parklardaki süs havuzları dondu.

Ankra'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ile birlikte cadde ve sokaklar buz tuttu, parklardaki süs havuzları dondu.

Başkent'te yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Gece sıcaklık eksi 8 dereceye kadar düşerken, çatılarda ve köprü altlarında buz sarkıtları oluştu. Cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Belediye ekipleri tuzlama çalışması yaparken, özellikle ara yollarda oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler buz kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Soğuk hava ile birlikte parklardaki süs havuzları da dondu. Kuğulu Park ve Abdi İpekçi Parkı'nda bulunan havuzlar buz tabakasıyla kaplandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:46 Kaynak: DHA

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