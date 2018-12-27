Ankara'da Havuzlar Dondu, Yollar Buz Pistine Döndü

ANKARA'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ile birlikte cadde ve sokaklar buz tuttu, parklardaki süs havuzları dondu.

ANKARA'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ile birlikte cadde ve sokaklar buz tuttu, parklardaki süs havuzları dondu.



Başkent'te yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Gece sıcaklık eksi 8 dereceye kadar düşerken, çatılarda ve köprü altlarında buz sarkıtları oluştu. Cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Belediye ekipleri tuzlama çalışması yaparken, özellikle ara yollarda oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler buz kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Soğuk hava ile birlikte parklardaki süs havuzları da dondu. Kuğulu Park ve Abdi İpekçi Parkı'nda bulunan havuzlar buz tabakasıyla kaplandı.



EYMİR GÖLÜ BEYAZA BÜRÜNDÜ



Kar yağışı ile birlikte Gölbaşı'nda bulunan Eymir Gölü'nde de güzel görüntüler ortaya çıktı. Gölün çevresindeki yeşil örtü, kar yağışı ardından beyaza büründü. Göl ile birleşen beyaz örtü büyüleyici bir manzara oluşturdu.



- Ankara

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde

İstanbul'da Okulların Tatil Edilmesini İsteyen Öğrenciler, İstanbul Valisi'ni Mesaj Yağmuruna Tuttu

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 15 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller