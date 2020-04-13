Ankara'da hayat kısmen normale döndü - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte Ankara'da hayat kısmen normale döndü ve sokaklardaki doluluk oranı arttı.



İçişleri Bakanlığının aldığı karar sonucu 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 48 saat süreyle geçerli olan sokağa çıkma yasağı Pazartesi gecesi saat 00.00 itibariyle sona erdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte Başkent'te hayat kısmen normale döndü. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı devam ederken, bu yasağın dışında kalan ara yaşlardaki vatandaşlar kullandıkları toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına riayet ettiği görüldü. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 11-12 Nisan tarihlerinde kapalı olan market, süpermarket, kasap, manav gibi iş yerleri de faaliyete başladı.



Ankara Valisi Vasip Şahin'in başkanlığında toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplanarak bu süreçte uyulması gereken kuralların kapsamını çoğalttı. Sokağa çıkma yasağından önce belediyeye ait toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu varken Ankara'da Pazartesi günü itibariyle belediye otobüslerinin yanı sıra; halk otobüsleri, taksiler, minibüsler, metro ve Başkentray içlerinde de maske takma zorunluluğu getirildi.



Sokağa çıkma yasağı boyunca söz konusu illerde bulunan toplam 63 milyon 640 bin vatandaşın neredeyse tamamı yasağa uyarak evlerinde kaldığı İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. İlgili açıklamada 24 bin 88 kişiye de yasağı ihlalden dolayı idari ve adli cezai işlem uygulandı. - ANKARA