Vefat eden Kıbrıs gazisi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Vefat eden Kıbrıs gazisi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı

09.09.2022 15:27
Vefat eden Kıbrıs gazisi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Bekir Sıtkı Taşçı'nın cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Ankara'da hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Bekir Sıtkı Taşçı'nın cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Taşçı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Orta ilçesindeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taşçı'nın cenazesi, ilçe mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, gazinin yakınları, Kaymakam Mehmet Ali Uzun, Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Çankırı, Ankara, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vefat eden Kıbrıs gazisi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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