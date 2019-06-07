Ankara'da hayatını kaybeden asker toprağa verildi
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Ankara'da vatani görevini yaptığı sırada hayatını kaybeden 20 yaşındaki asker, Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:39 Kaynak: İHA
'da vatani görevini yaptığı sırada hayatını kaybeden 20 yaşındaki asker, Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazı ile toprağa verildi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde vatani görevini yaptığı sırada hayatını kaybeden 20 yaşındaki er Kürşat Ramazan Berk'in cenazesi, Develi
Çarşı Camii'nde cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Ramazan Bayramının ikinci günü hayatını kaybeden Kürşat Ramazan Berk, gözyaşları içinde Çöten Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - KAYSERİ
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