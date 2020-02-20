Ankara'da hayvan heykellerinin parçalanması mobese kamerasında - Son Dakika
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Ankara'da hayvan heykellerinin parçalanması mobese kamerasında

6 saat önce

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde ahşap hayvan heykellerinin, Eskişehir'den ilçeye ziyarete gelen E.K. ve S.K. çifti ile oğulları G.K. tarafından parçalanmasının mobese görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da hayvan heykellerinin parçalanması mobese kamerasında, System.String[]

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde ahşap hayvan heykellerinin, Eskişehir'den ilçeye ziyarete gelen E.K. ve S.K. çifti ile oğulları G.K. tarafından parçalanmasının mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde 3 kişinin, heykelleri yıkıp parçaladığı görüldü.

Çamlıdere'de geçen 1 Şubat'ta 3 kişi, ilçenin girişinde bulunan yaklaşık 30 ahşap heykeli kırıp parçaladı. Heykellerin tahrip edilmesi ilçede tepkiye neden oldu. Çamlıdere Belediyesi görevlileri, polise şikayette bulundu. Polis, mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, heykelleri tahrip eden 3 kişiyi belirledi. Şüphelilerin, Eskişehir'den ilçeye ziyarete gelen E.K, karısı S.K. ve oğlu G.K. olduğu belirlendi. 3 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden E.K. sorgusunda "Burası Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin mübarek toprakları. Burada putların ne işi var? Müslümanlığın putlukla alakası olmaz" dediği öğrenildi. İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında 'kamu malına zarar vermek' suçundan başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

MOBESE GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

3 kişinin, geyik, at, eşek gibi heykellere zarar vermesine ilişkin mobese görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde, Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri türbesini ziyaret için ilçeye gelen ailenin, ilçe girişinde heykelleri görünce otomobilden indiği görüldü. E.K, S.K. ve G.K.'nin yol kenarında aynı güzergahta bulunan ahşap heykelleri 4 dakika içinde kırıp, parçalaması görüntüye yansıdı. Bu sırada ailenin 7 ve 10 yaşlarındaki 2 çocuğunun onları izlemesi de görüntüde yer aldı.

'KAMU MALINA ZARARDAN SUÇ DUYURUSU'

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, heykellerini tanesinin 500-600 TL civarında olduğunu belirterek, kırılan heykelleri belediyenin kazan dairesinde yaktıklarını söyledi. Başkan Can, heykellerin yenilerini yaptırdıklarını kaydederek, "Onları ilçe girişine yerleştireceğiz. Geyik, at, eşek, bahçıvan heykeli bunlar. Çamlıdere'nin ağacı meşhur olduğu için ahşaptan yaptırıyoruz. İlçe halkımız çok uygardır. Bunların yaptıklarının dinimizle ilgisi yoktur. Bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kamu malına zarar verdikleri için dava açılmasını sağlayacağız" diye konuştu.


Eskişehir, Çamlıdere, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:55 Kaynak: DHA
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