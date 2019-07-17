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Ankara'da hayvan hırsızlığı operasyonu

5 saat önce

Başkentte hayvan ve eşya hırsızlığı yapan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ankara'da hayvan hırsızlığı operasyonu, System.String[]
Başkentte hayvan ve eşya hırsızlığı yapan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluğu önleme kapsamında yürütülen çalışmada Gölbaşı ilçesinde hayvan hırsızlığı yapıldığını tespit etti.
Çalışma sonucu hırsızlığı S.Ö'nün yaptığı anlaşıldı.
Ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 1 buzdolabı, 1 jeneratör, 2 güneş paneli, 4 batarya bloku, 1 inverter, 1 televizyon, 1 büyük hindi ve 11 yavru hindi, 5 küçükbaş hayvan, 3 arı kovanı ve arılar, 1 çamaşır makinası, 1 ocak, 3 soba ile çeşitli tarım aletleri ele geçirildi.
Ele geçirilen eşyalar ve hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan S.Ö emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Borçlarını ödemek için koyun çalmışlar
Öte yandan Ankara'nın Polatlı İlçesi'nde Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D'ye ait 13 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucu H.E ve M.E'nin hayvanları çaldığı tespit edildi.
Şüphelilerin çaldıkları koyunlardan 4 tanesini yolda bıraktıkları ve 6'sını Konya'ya götürerek, sattıkları öğrenildi.
Konya Kadınhanı Savcılığının talimatıyla 6 koyun A.D ye teslim edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorguda Y.Ç isimli kişiden araç aldıklarını ve borçlarının bir kısmını ödemek üzere hayvanları çaldıklarını söyledi.
Y.Ç hırsızlık malı alma suçundan gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden H.E ve M.E çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Y.Ç serbest bırakıldı.
Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:00 Kaynak: AA
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