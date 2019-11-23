Ankara'da hayvanlar için ilk yardım eğitimi

ANKARA'da Büyükşehir Belediyesi'nce, 'hayvanlarda ilk yardım eğitimi' programı düzenlendi. Programda, hayvanlara ilk yardımın nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen programa, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Aslan, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Belgin Sarımehmetoğlu ile çok sayıda hayvansever katıldı. Programda Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim görevlileri, hayvanlara ilk yardımın nasıl yapılması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. Salonu dolduran yüzlerce hayvansever, uygulamalı eğitimi yakından takip etti.

"MOBİL UYGULAMA, YAKINDA HAYATA GEÇECEK'

Programda konuşan Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başladıklarında ilk yaptıkları çalıştayın hayvan çalıştayı olduğunu söyledi. Hayvanlara ilk yardımı kimsenin çok iyi bilmediğini söyleyen Yavaş, "Bir mobil uygulamamız var, yakında hayata geçecek. Bu uygulamayla anında fotoğrafını, görüntüsünü sesli yada yazılı mesajla bize problemi iletebileceksiniz. Sadece sokak hayvanlarıyla ilgili değil tüm konularda ilgilisine ulaşmanız kolaylaşacak. Dünya'da bu kadar kapsamlı bir mobil uygulamayı biz yapıyoruz. Uygulamada 'acil bildir' butonu var. Bu butona tıklayıp, fotoğrafı çekip, konumuyla birlikte gönderdiğiniz takdirde bizimde olaya müdahale etmemiz kolaylaşacak. Bütün konularda, otobüslerde çekilen sıkıntı veya sokakta karşılaşacağınız herhangi bir olumsuzluğu anında bizlere duyurabileceksiniz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Eğitimden görüntü

-Katılımcılarla röportaj

-Mansur Yavaş konuşması

-Eğitmenlerle röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN/ANKARA,