Ankara'da Hediyelik Eşya Fuarı başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da Hediyelik Eşya Fuarı başlıyor - Son Dakika

Ankara'da Hediyelik Eşya Fuarı başlıyor

6 saat önce

Başkent'te 26-31 Aralık tarihlerinde Altınpark Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Hediyelik Eşya Fuarı ile el yapımı muhteşem ürünlerin yanı sıra tekstil ürünleri, yöresel gıdalar da Ankaralıların beğenisine sunulacak.

Ankara'da Hediyelik Eşya Fuarı başlıyor, System.String[]

Başkent'te 26-31 Aralık tarihlerinde Altınpark Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Hediyelik Eşya Fuarı ile el yapımı muhteşem ürünlerin yanı sıra tekstil ürünleri, yöresel gıdalar da Ankaralıların beğenisine sunulacak.


2019'a veda edilen son günlerde Ankaralılar, Hediyelik Eşya Fuarı ile buluşacak. Altınpark Fuar Merkezi'nde 26 Aralık'ta başlayacak olan fuar, 31 Aralık akşamına kadar sürecek. Etkinlikte birbirinden farklı hediyelik eşyaların yanı sıra 28-29 Aralık tarihlerinde dünyaca ünlü sirkin de gösterileri olacak. Ünlü tekstil firmalarının yer alacağı Yeni Yıl ve Hediyelik Eşya Günleri'nde Türk işi el sanatlarının yanı sıra Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi Türk Cumhuriyetleri ile Senegal'e ait el sanatları da satılacak. 100'den fazla standın yer alacağı fuarda keçe, tasarım ürünler, ahşap el sanatları, cam üfleme, bambu sepet, ipek kozası ile deriden el yapımı çantalar, şimşir kaşık, el yapımı örgü bebekler, sahaflar, çiçekçiler, gümüş takı tasarımları, bakır eşyalar, el yapımı seramik ürünler, butik çikolatalar yer alacak.


Yöresel lezzetlerden ise Hamsiköy sütlacı ve Hatay künefesi, Ege'nin zeytinyağları, Malatya'nın kuru meyveleri, Kütahya'nın meşhur leblebileri, Çankırı'nın ünlü kaya tuzu, Siirt'in fıstığı, Bursa'nın zeytini, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'nın baharatları, Afyon'un sucukları, Adıyaman'ın tescilli tatlıları, Karadeniz'in yaylalarından tereyağ ve bal bulunacak.


6 gün sürecek Yeni Yıl ve Hediyelik Eşya Günleri, 10.00-22.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. - ANKARA

Ankara, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Serkan Tuğcu, öğretmen arkadaşlarıyla bir araya geldi ve tek kamera ile sinema filmi çekti
2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Restorandaki tartışmanın ardından silahlı kavga çıktı: 2 ölü, 2 yaralı Işın Karaca'dan 18 yaş küçük sevgilisiyle ilk poz

Son Dakika Haberleri
17:06 Aydın'da eski eşe şiddet iddiasına elektronik kelepçe kararı - Son Dakika
17:06 "Tahta Yürek" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:06 AA'dan, 100'üncü yılına girerken dünya televizyonlarına video haber hizmeti - Son Dakika
17:02 Doğu Türkistan'daki zulme dayanamadılar - Son Dakika
17:01 Özen güven tazeledi - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika
16:22 İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:06:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da Hediyelik Eşya Fuarı başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]