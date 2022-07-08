Ankara'da helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da helikopter destekli trafik denetimi

08.07.2022 18:24

ANKARA'da, Kurban Bayramı'na bir gün kala, trafikte meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek için helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

ANKARA'da, Kurban Bayramı'na bir gün kala, trafikte meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek için helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ile Trafik Başkanlığı koordinesinde, Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından, Kurban Bayramı'na bir gün kala, trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazaların önlenebilmesi için helikopter destekli denetim gerçekleştirildi. Trafiğin yoğun olduğu İstanbul ile Konya yolu güzergahında araçlar havadan helikopterle takip edildi. Kural ihlali yapan, aracında telefonla konuşan sürücüler, helikopter kamerasıyla tespit edilerek, güzergahta bulunan uygulama noktalarında önlem alan polis ekiplerine bildirildi. Uygulama noktalarında durdurulan sürücülere işlem yapıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Bayram öncesi helikopter destekli trafik denetimi Bayram öncesi helikopter destekli trafik denetimi Elazığ'da bayram öncesi helikopter destekli trafik denetimi Elazığ'da bayram öncesi helikopter destekli trafik denetimi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:56 Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor
18:24 Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 19:25:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement