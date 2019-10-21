Son Dakika Haberleri: Ankara'da Hindistan Yemek Günleri
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Ankara'da Hindistan Yemek Günleri

36 dakika önce

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğince başkentte düzenlenen ve 24 Ekim'e kadar devam edecek Hindistan Yemek Günleri'nin açılışı yapıldı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğince başkentte düzenlenen ve 24 Ekim'e kadar devam edecek Hindistan Yemek Günleri'nin açılışı yapıldı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın ev sahipliğinde bir otelde Hint kültürüne ait yemeklerin tanıtıldığı etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Bhattacharyya, yaptığı konuşmada, Hindistan'ın kuzeyi, güneyi ve batısının mutfak kültürünü tanıtmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, bugün son derece özel bir etkinliğin başladığını söyledi.

Hindistan'dan çok deneyimli iki şefin etkinlik için Ankara'ya geldiğini dile getiren Bhattacharyya, etkinliğin diğer günlerinde ülkesine özgü farklı yemeklerin misafirlere sunulacağını kaydetti.

Hindistan Yemek Günleri, 24 Ekim'e kadar Hint mutfağına ilgi duyan misafirleri ağırlayacak.

Ankara'da Hindistan Yemek Günleri

Hindistan, Ankara, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:42 Kaynak: AA
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