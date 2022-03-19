Son dakika haberleri! Hırsızlık çetesine operasyon: 24 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Hırsızlık çetesine operasyon: 24 gözaltı

19.03.2022 10:05

Son dakika haberi... Ankara'da hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, başkent ve çevre illerde aileymiş gibi davranarak üçlü veya dörtlü gruplar halinde evlerden hırsızlık yapan çeteye yönelik "Şen Operasyonu" düzenledi.

Ekipler, 3 aylık fiziki takip çalışması ve 1071 kamera kaydının incelenmesinin ardından 22'si kadın 24 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınanların, "kiralık ev bakma ve arama" bahanesiyle Ankara il merkezinde ve ilçelerinde 17, çevre illerde de 5 olmak üzere 22 evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda hırsızlıkta kullanılan malzemeler ile çalınan bazı eşyalar ele geçirildi.

Son dakika haberleri! Hırsızlık çetesine operasyon: 24 gözaltı
Son dakika haberleri! Hırsızlık çetesine operasyon: 24 gözaltı
Son dakika haberleri! Hırsızlık çetesine operasyon: 24 gözaltı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | İzmir'de tefeci çetesine baskın: 3 gözaltı Son dakika haberi | İzmir'de tefeci çetesine baskın: 3 gözaltı Son dakika haberleri: Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliye sevk edildi Son dakika haberleri: Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliye sevk edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Hırsızlık çetesine operasyon: 24 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
10:17 Canlı yayın kazası: Mikrofon açık kalınca, savaş detayları yerine sunucunun hapşırmasını duyduk
10:15 Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı duyanları bile buz kestirdi: Erkeklerden ipucu alıyordu
10:13 Tıpkı Nihat Kahveci gibi: Enes Ünal'ın krallık yarışındaki rakibi Benzema
10:02 Hem hırsızlar hem de insafsız: Burcu'nun engelli aracını çalıp parçaladılar
09:50 Manisa'da feci kaza: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi!
22:51 Böyle dolandırıyorlar: Polis, dolandırıcı ile yaşlı kadının görüşmesini polis kaydetti! İşte o görüşme
09:33 TEM'de Çatalca mevkiinde zincirleme kar kazası: Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı
09:06 Yollar donunca böyle oldu: Tırın çarptığı minibüs, hasta bekleyen ambulansa çarptı
09:04 Ukraynalı askerin son yolculuğu böyle oldu: Cenaze aracını gören herkes diz çöktü
08:59 Yeni araştırma: AK Parti ve MHP seçmenine göre de Türkiye'nin gidişatı 'kötüye' gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 10:23:37. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Hırsızlık çetesine operasyon: 24 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement