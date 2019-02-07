Son Dakika Haberleri: Ankara'da Hırsızlık Girişimi ve Darp İddiası

Ankara'da Hırsızlık Girişimi ve Darp İddiası

1 saat önce

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir besi çiftliğinden hırsızlık girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara'da Hırsızlık Girişimi ve Darp İddiası, System.String[]
Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir besi çiftliğinden hırsızlık girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çam Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinin kapılarının baltayla kırılarak içeri girildiği ve çiftliğin sahibi R.K'nin elleri bağlanarak darbedildiği iddiası üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yakalanacaklarını anlayınca olay yerinden kaçtıkları belirlenen M.H.B, S.A, Y.Ş. ve İ.G. ile Afgan uyruklu Türk vatandaşı B.T, operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.H.B, S.A ve B.T "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal", "yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklandı.

Y.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.G.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:14 Kaynak: AA

Jandarma, Akyurt, Ankara, 3. Sayfa
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