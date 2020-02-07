Ankara'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

6 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı, System.String[]

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, halk pazarında alışveriş yapan G.E. (71), cebinden 2 bin lirasının çalındığını anlayınca polise başvurdu.

Polisin güvenlik kameralardan yaptığı inceleme sonucu şüphelinin eşkali belirlendi. Bunun üzerine ilçeye giriş çıkış yapan araçlar, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlardan incelemeye alındı.

Şüphelinin bulunduğu aracın plakasını tespit edildi.

Akyurt ilçesinde düzenlenen operasyonla durdurulan araçta bulunan biri kadın 5 kişinin kimliklerini inceleyen polis, 4'ünün sahte kimlik kullandığını belirledi.

Cezaevi firarisi olan şüphelilerden A.G. hakkında 4 yıl 1 ay, R.G. hakkında ise 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 5'er suçtan yakalama emri bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerden M.K. hakkında 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile farklı suç türlerinden 13 yakalama emri, S.G. ve A.G. hakkında ise hırsızlık suçundan kayıt bulunduğu anlaşıldı.

Araçta yapılan aramada, farklı şekil ve renklerde eşarp, şal, pardösü, etek ve kadın elbiseleri bulundu.

Çevre il ve ilçelerdeki çeşitli hırsızlık olaylarına da karıştıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G, R.G. ve M.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.G. ve A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
Keşmir Dayanışma Günü, Ankara'da düzenlenen bir program ile kutlandı Babasının "Sevgilisi var" diye katlettiği Şeyma'nın cenazesinde annesinin feryadı yürek dağladı Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:13:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]