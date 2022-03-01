Ankara'da hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 15 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 15 kişi yakalandı

01.03.2022 12:41
Ankara'da hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 15 kişi yakalandı

Başkent'te, şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen 7 farklı hırsızlık olayının şüphelileri Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Başkent'te, şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen 7 farklı hırsızlık olayının şüphelileri Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, Mamak'taki bir mezarlıktan 3 adet demir kapı çaldığı tespit edilen A.Ş., İ.D. ve A.Ç. yakalandı. Etimesgut'ta bir vatandaşa ait 2 adet pulluğu çaldığı belirlenen bir şahısta JASAT ekiplerince yakalandı. Ekipler, Etimesgut'ta H.Y. isimli şahsın O.Y.'ye ait 2 adet pulluğu çalmasının ardından harekete geçip şahsı yakalarken, Etimesgut'taki büfeden hırsızlık yapan 4 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı. Sincan'da 104 adet plastik kasa, birer adet buzdolabı, elektrikli ısıtıcı, vantilatör ve bin metrelik sulama hortumu çalan A.K. de yine JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gölbaşı'nda T.A.'nın evinde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli de suçüstü yapılarak yakalandı. Çamlıdere, Kızılcahamam ve Çubuk ilçesinde farklı tarihlerde evden hırsızlık, haberleşme ve enerji nakli hattı kablo hırsızlığı olayların şüphelileri, B.Ç., E.B. ve K.A. yakalanarak haklarında adli işleme başlatıldığı belirtildi. - ANKARA

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İl Jandarma Komutanlığı, Ankara, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 15 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 15 kişi yakalandı - Son Dakika
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