Son Dakika Haberleri: Ankara'da Hırsızlık Operasyonu

Ankara'da Hırsızlık Operasyonu

1 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ve Güdül ilçesinde 17 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Ankara'da Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ve Güdül ilçesinde 17 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Beypazarı ve Güdül ilçelerinde son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmaların ardından harekete geçen ekipler, her iki ilçede 17 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen 13 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü savcılıkça alınan ifadelerinin arından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:02 Kaynak: AA

Güdül, Beypazarı, Ankara, Güncel
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