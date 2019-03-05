Ankara'da Hırsızlık Operasyonu
1 saat önce
Gölbaşı-Sincan yüksek gerilim hattı şantiyesinden vida ve çeşitli ebatlarda demir parçaları çalan zanlılar, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Gölbaşı- Sincan
yüksek gerilim hattı şantiyesinden vida ve çeşitli ebatlarda demir parçaları çalan zanlılar, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Etimesgut
ilçesinde Gölbaşı-Sincan yüksek gerilim hattı şantiyesinden vida ve çeşitli ebatlarda demir parçaları çalan hırsızların yakalanması için Ankara
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda ekipler, yüksek gerilim hattında kullanılan direklere ait vida ve çeşitli ebatlarda demir parçalarını çalan zanlıların kullandıkları aracı ve kimliklerini tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Şüphelilerin kullandığı aracı, Bağlıca Mahallesi'nde durduran ekipler, çalınan malzemeleri ele geçirdi.
Operasyonda benzer suçlardan çok sayıda sabıka kaydı olduğu belirlenen E.A. ve T.O. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:59 Kaynak: AA
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