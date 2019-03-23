Son Dakika Haberleri: Ankara'da Hırsızlık Operasyonu: 5 Gözaltı

Ankara'da Hırsızlık Operasyonu: 5 Gözaltı

30 dakika önce

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, 3 ayrı iş yerinde yaşanan hırsızlıklarla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da Hırsızlık Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, 3 ayrı iş yerinde yaşanan hırsızlıklarla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Çaldıkları eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. 

İl  Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından mart ayında Yenimahalle ilçesindeki 3 ayrı iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığın 3 kişi tarafından yapıldığını ve olay sırasında kullanılan aracı tespit etti. Aracın N.K. tarafından kiralandığını belirleyen ekipler, 18 Mart Pazartesi günü olayın şüphelileri olarak N.K., O.Ç. ve S.C.'yi yakaladı. 3 şüphelinin çaldıkları malzemeleri sattıkları belirlenen G.E. ve A.G.'yi de gözaltına alan polis, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada 3 laptop, 2 çapa makinesi, 2 su motoru ve kaynak makinesi ele geçirdi. Ele geçirilen elektronik eşyalar sahiplerine teslim edildi. 

3 şüphelinin çaldıkları eşyaları G.E. ve A.G.'nin yanı sıra L.Ş.'ye de sattığı belirlendi. L.Ş.'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 

Öte yandan, eşyaların değerinin altında satıldığı ve sahiplerini yaklaşık 160 bin TL zarara uğrattığı tespit edildi. Toplam 65 suç kaydının olduğu anlaşılan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:30 Kaynak: DHA

Yenimahalle, Ankara, Güncel
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