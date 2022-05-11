Ankara'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı

11.05.2022 17:25

Ankara'da evden hırsızlık yapan şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Ankara'da evden hırsızlık yapan şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı ilçesinde bulunan bir evden ziynet eşyaları ile lüks bir otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını, 4 şüphelinin gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelilerden ikisi polis ekiplerince Altındağ'da yakalandı.

Çaldıkları eşyaları akrabalarının kömürlüğünde saklamışlar

Diğer iki zanlıyı arama çalışmalarına devam eden ekipler, bu kişilerin, çaldıkları ziynet eşyalarının yarısını Keçiören'de bulunan akrabalarına ait apartmanın kömürlüğünde sakladıklarını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri sakladıkları ziynet eşyalarıyla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan A.D, B.K, K.P. ve K.G'nin, çoğunluğu evden hırsızlık olmak üzere 80 ayrı suç kaydının olduğu ve girdikleri evlerden tıraş makinesi, mont, kemer, ayakkabı, para ve altın çaldıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen ziynet eşyaları ve lüks otomobil sahibine teslim edildi.

Ankara'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı
Ankara'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı
Ankara'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı
Ankara'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Altındağ, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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